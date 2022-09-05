Морпехи ликвидировали российский Су-25 и показали, как уничтожают состав БК
Понедельник, 5 сентября 2022, 13:49
Морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ 4 сентября уничтожили российский штурмовик, танки и склад с боекомплектом.
Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram
Дословно: "За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом".
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Детали: В ВМС обнародовали видео удара ВСУ по составу БК.
Кроме того, артиллерия нанесла удары по скоплению кафиров и уничтожила одну САУ "МСТА-С", шесть гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и пять танков. Окончательные потери россиян уточняются.