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Морпехи ликвидировали российский Су-25 и показали, как уничтожают состав БК

"Украинская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 13:49
Удар по склад БК, скрин с видео ВМС

Морские пехотинцы Военно-морских сил ВСУ 4 сентября уничтожили российский штурмовик, танки и склад с боекомплектом.

Источник: Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Telegram

Дословно: "За прошедшие сутки украинские морпехи уничтожили штурмовик СУ-25, 4 танка и склад с боекомплектом".

Детали: В ВМС обнародовали видео удара ВСУ по составу БК.

Кроме того, артиллерия нанесла удары по скоплению кафиров и уничтожила одну САУ "МСТА-С", шесть гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и пять танков. Окончательные потери россиян уточняются.

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Темы: войнаУкраина
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