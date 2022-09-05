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В МИДе назвали недопустимыми пророссийские шабаши в центре Европы

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 14:01

В МИДе осудили пророссийские акции в Германии и Чехии с требованием отменить санкции и прекратить поддержку Украины.

Об этом, как передает "Европейская правда", написал представитель МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook.

По его словам, украинская сторона благодарна жителям Кельна и Праги, выступившим против пророссийских митингов в воскресенье.

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"Проведение подобных шабашей под триколорами государства-агрессора в центре Европы недопустимо. Эти меры не имели ничего общего со свободой слова и реальными настроениями в Германии и Чехии. Мы осуждаем попытки участников пророссийских акций оправдать войну России против Украины и попрать честь и достоинство украинцев, ценой своих жизней отстаивающих свободу в Европе" - заявил Николенко.

При этом он подчеркнул, что у МИД нет сомнений в солидарности с украинцами абсолютного большинства немцев и чехов, предоставивших сотням тысяч из них временное убежище, а также поддерживают Украину и политику своих правительств по противодействию российской агрессии.

"Прошедшие в воскресенье акции не смогут поколебать дружбу между Украиной и Германией и Чехией, поддержку которых мы высоко ценим" - заявил Николенко.

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Напомним, что около двух тысяч преимущественно русскоязычных демонстрантов вышли на протест в Кельне в воскресенье, требуя от Германии прекратить поддержку Украины и отменить санкции против РФ.

Накануне в Праге 70 тысяч человек вышли на протест пророссийских сил против санкций и поставки оружия Украине.

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Темы: МИДРосcия
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