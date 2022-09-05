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Движение Украины к членству не заменяет Соглашение об ассоциации – ЕС

"Европейская правда"Понедельник, 5 сентября 2022, 18:22

В Еврокомиссии отметили, что движение Украины к членству в Евросоюзе, начавшееся с получением статуса кандидата и рекомендаций Еврокомиссии, не заменяет Соглашения об ассоциации с ЕС.

Так на вопрос корреспондента ЕвроПравды ответили европейские чиновники на брифинге после 8-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в Брюсселе.

"Процедуры Соглашения об ассоциации не могут быть чем-то заменены", - ответил Жозеп Боррель.

Еврокомиссар по расширению Оливер Вархеи отметил, что между соглашением об ассоциации и процессом приближения к членству действительно есть связь, поскольку благодаря соглашению об ассоциации Украина уже адаптировала свое законодательство к европейскому во многих сферах.

"Впрочем, соглашение о свободной торговле - это не одно и то же, и уровень ответственности - тоже разный", - отметил Оливер Вархеи.

Премьер Украины Денис Шмыгаль отметил, что Украина должна выполнить все, что предусмотрено Соглашением об ассоциации, и параллельно выполнять те семь рекомендаций, которые Украина получила от Еврокомиссии вместе со статусом кандидата на вступление в ЕС.

Как сообщалось, на полях заседания Совета ассоциации Украина-ЕС подписали четыре секторальных соглашения.

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Темы: ЕСУкраинаевроинтеграция
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