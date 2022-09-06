Зеленский отреагировал на отчет МАГАТЭ о ЗАЭС: миссия нуждается в более широком мандате

Президент Владимир Зеленский, по итогам миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, считает, что международная организация нуждается в более широком мандате, чтобы принудить Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "О предложении генерального директора МАГАТЭ Гросси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой?

Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС – а это логично, потому что именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию ​​на грань радиационной катастрофы, – то мы можем поддержать такую ​​демилитаризованную зону защиты.

В любом случае чувствуется, что современные международные организации нуждаются в более широком мандате для своих действий.

Я считаю, что мир не просто заслуживает, а нуждается в том, чтобы представители МАГАТЭ заставили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украине".

Детали: По словам Зеленского, если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условия, когда государство-террорист будет вынуждено прекратить террор.

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6 сентября миссия, побывавшая на Запорожской атомной станции, представила документальный результат своей работы.

В отчете отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентированное давление на украинских атомщиков и четкие ссылки на российскую военную оккупацию.

Зеленский отметил, что это хорошо.

Предыстория:

Россия 4 марта захватила Запорожскую АЭС, создав риски радиационной катастрофы. В середине марта оккупанты взорвали часть боеприпасов на территории ЗАЭС.

15 июля в украинском "Энергоатоме" сообщили, что россияне устанавливают ракетные комплексы на территории ЗАЭС, из которых обстреливают район Никополя.

1 сентября миссия Международного агентства по атомной энергии прибыла на Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

5 сентября четыре из шести участников миссии МАГАТЭ завершили работу и покинули территорию Запорожской АЭС, на станции осталось два представителя организации.

МАГАТЭ во вторник обнародовало отчет о радиационной безопасности в Украине, где, в частности, поделилось данными о визите миссии на Запорожскую атомную электростанцию.

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