Днепропетровщина: Масштабный пожар на нефтебазе в Кривом Роге потушили

ФОТО от 6 сентября из TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНИЧЕНКО

Пожарные погасили пламя на нефтебазе в Кривом Роге.

Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Дословно: "Ночью огнеборцы уняли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов".

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Детали: Кроме того, Резниченко сообщил, что ночью враг обстрелял Никопольский район из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии, ударил по Никополю и Марганецкой громаде.

Прошло без погибших и раненых, масштабы разрушений выясняются.

В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.

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Напомним: Утром 6 сентября российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу, из-за чего произошел пожар на нефтебазе.