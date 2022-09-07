Днепропетровщина: Масштабный пожар на нефтебазе в Кривом Роге потушили
Среда, 7 сентября 2022, 08:00
Пожарные погасили пламя на нефтебазе в Кривом Роге.
Источник: председатель ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко
Дословно: "Ночью огнеборцы уняли пожар на нефтебазе в Кривом Роге, который произошел после удара российской ракеты. Боролись с пламенем более 16 часов".
Детали: Кроме того, Резниченко сообщил, что ночью враг обстрелял Никопольский район из "Градов", минометов и тяжелой артиллерии, ударил по Никополю и Марганецкой громаде.
Прошло без погибших и раненых, масштабы разрушений выясняются.
В других районах области ночь была спокойной и в эту минуту тоже спокойно.
Напомним: Утром 6 сентября российские войска ударили ракетами по Кривому Рогу, из-за чего произошел пожар на нефтебазе.
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