Оккупанты возобновили обстрелы Энергодара, город снова обесточен – мэр

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты снова начали обстрел города, при чем захватчики сократили время между нанесением ударов, электропитание снова исчезло.

Источник: Орлов в Telegram

Прямая речь Орлова: "Энергодар снова под обстрелами оккупантов! Промежутки между провокациями становятся все короче. Уже во второй раз за сутки исчезло электроснабжение по всему городу".

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Детали: По его словам, невозможно прогнозировать, когда ремонтные бригады возобновят электрическое питание.

Орлов добавил, что аварийные и ремонтные бригады не успевают по времени возобновлять повреждения после обстрелов.

Также мэр порекомендовал жителям Энергодара соблюдать правила двух стен во время обстрелов. Кроме того, он советует запастись питьевой водой и, когда прекратятся обстрелы, сформировать запас продуктов, которые не нужно готовить.

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