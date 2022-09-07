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Окупанти відновили обстріли Енергодара, місто знову знеструмлене – мер

Станіслав ПогоріловСереда, 7 вересня 2022, 15:45
Окупанти відновили обстріли Енергодара, місто знову знеструмлене – мер
Фото: ГУР

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти знову почали обстріл міста, при чому загарбники скоротили час між нанесенням ударів, електричне живлення знову зникло.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту".

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Деталі: За його словам, неможливо прогнозувати, коли ремонтні бригади відновлять електричне живлення.

Орлов додав, що аварійні та ремонтні бригади не встигають по часу відновлювати пошкодження після обстрілів.

Також мер порекомендував мешканцям Енергодара дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Крім того, він радить запастися питною водою та, коли припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не треба готувати.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше

  • З початку серпня Енергодар, у якому розташована ЗАЕС, перебуває під обстрілами. Повідомлялося, що окупанти не випускають людей із міста. 
  • Українська влада закликала жителів населених пунктів, розташованих поблизу Запорізької атомної електростанції, евакуюватися самотужки, бо Росія на гуманітарні коридори не погоджується.

Теми: ЕнергодарвійнаРосіяУкраїна
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