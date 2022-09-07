Окупанти відновили обстріли Енергодара, місто знову знеструмлене – мер

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти знову почали обстріл міста, при чому загарбники скоротили час між нанесенням ударів, електричне живлення знову зникло.

Джерело: Орлов у Telegram

Пряма мова Орлова: "Енергодар знову під обстрілами окупантів! Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими. Вже вдруге за добу зникло електропостачання по всьому місту".

Реклама:

Деталі: За його словам, неможливо прогнозувати, коли ремонтні бригади відновлять електричне живлення.

Орлов додав, що аварійні та ремонтні бригади не встигають по часу відновлювати пошкодження після обстрілів.

Також мер порекомендував мешканцям Енергодара дотримуватися правила двох стін під час обстрілів. Крім того, він радить запастися питною водою та, коли припиняться обстріли, сформувати запас продуктів, які не треба готувати.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: