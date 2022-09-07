В АРМА передали имущество покойного нардепа-предателя Ковалева более чем на 3 млн грн

В управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученным от коррупционных и других преступлений, передали имущество покойного нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве оккупантам.

Источник: Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований

Дословно ОГП: "В управление АРМА передано имущество ориентировочной стоимостью более 3 млн. грн. Речь идет о долях корпоративных прав двух предприятий и легковом автомобиле BMW X6, принадлежащих народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)".

Детали: ГБР называет фамилию предателя – это Алексей Ковалев.

По данным следствия, с 12 марта нардеп постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Он публично высказывался в поддержку действий и решений российских захватчиков на временно оккупированной территории региона.

Также сообщается, что Ковалев вступил в должность так называемого заместителя главы оккупационного "правительства Херсонской области".

Что было раньше: В июне следственный судья наложил арест и передал в управление АРМА имущество и корпоративные права медийных предприятий "4 информационно-развлекательного канала", являющегося собственностью народного депутата, и деньги, размещенные на банковских счетах на общую сумму почти 15 млн грн.

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