Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В АРМА передали имущество покойного нардепа-предателя Ковалева более чем на 3 млн грн

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 17:28
Нардеп-предатель Ковалев. Фото с Facebook

В управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученным от коррупционных и других преступлений, передали имущество покойного нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве оккупантам.

Источник: Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований

Дословно ОГП: "В управление АРМА передано имущество ориентировочной стоимостью более 3 млн. грн. Речь идет о долях корпоративных прав двух предприятий и легковом автомобиле BMW X6, принадлежащих народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)".

Детали: ГБР называет фамилию предателя – это Алексей Ковалев.

По данным следствия, с 12 марта нардеп постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Он публично высказывался в поддержку действий и решений российских захватчиков на временно оккупированной территории региона.

Также сообщается, что Ковалев вступил в должность так называемого заместителя главы оккупационного "правительства Херсонской области".

Что было раньше: В июне следственный судья наложил арест и передал в управление АРМА имущество и корпоративные права медийных предприятий "4 информационно-развлекательного канала", являющегося собственностью народного депутата, и деньги, размещенные на банковских счетах на общую сумму почти 15 млн грн.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: КовалёвОфис генпрокурораГБРАРМА
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

ISW сообщил, какое количество территории заняли ВСУ в Харьковской области

ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"

Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар

видеоСНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Есть хорошие новости из Харьковщины, но пока не время называть отвоеванные населенные пункты – Зеленский

Отсутствующие части тела и следы пыток: РФ вернула тело британца Пола Юри

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Ковалёв
В Херсонской области убили нардепа-предателя Ковалева – источник
"4 канал" нардепа-предателя Ковалева передали в управление АРМА
На телеканале подозреваемого в госизмене нардепа Ковалева проходит обыс
Последние новости
07:12
ВСУ отбили атаки в районе девяти населенных пунктов – сводка
06:35
ISW сообщил, какое количество территории заняли ВСУ в Харьковской области
05:37
Чиновники администрации Путина контролируют фильтрационные операции в Украине – США в ООН
04:55
Пентагон перестал принимать истребители F-35 из-за китайской детали в двигателе
04:20
УЗ назначила эвакуационный поезд из Донбасса во Львов
03:22
Массовая резня в Канаде: полиция задержала второго подозреваемого
02:48
Враг открывал минометный огонь по общине Сумской области, 17 прилетов
01:50
ВСУ уничтожили более сотни захватчиков, вражеские "Грады" и установки С-400 – ОК "Юг"
01:25
Из Испании отправился самолет с военной помощью для Украины
00:37
Мэр: россияне нанесли ракетные удары по Харькову, в одном из районов – сильный пожар
Все новости...