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В АРМА передали имущество покойного нардепа-предателя Ковалева более чем на 3 млн грн

Ирина БалачукСреда, 7 сентября 2022, 17:28
В АРМА передали имущество покойного нардепа-предателя Ковалева более чем на 3 млн грн
Нардеп-предатель Ковалев. Фото с Facebook

В управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученным от коррупционных и других преступлений, передали имущество покойного нардепа Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене и пособничестве оккупантам.

Источник: Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований

Дословно ОГП: "В управление АРМА передано имущество ориентировочной стоимостью более 3 млн. грн. Речь идет о долях корпоративных прав двух предприятий и легковом автомобиле BMW X6, принадлежащих народному депутату Украины, подозреваемому в государственной измене и пособничестве государству-агрессору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)".

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Детали: ГБР называет фамилию предателя – это Алексей Ковалев.

По данным следствия, с 12 марта нардеп постоянно находился на временно оккупированной территории Херсонской области. Он публично высказывался в поддержку действий и решений российских захватчиков на временно оккупированной территории региона.

Также сообщается, что Ковалев вступил в должность так называемого заместителя главы оккупационного "правительства Херсонской области".

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Что было раньше: В июне следственный судья наложил арест и передал в управление АРМА имущество и корпоративные права медийных предприятий "4 информационно-развлекательного канала", являющегося собственностью народного депутата, и деньги, размещенные на банковских счетах на общую сумму почти 15 млн грн.

Предыстория:

Темы: КовалёвОфис генпрокурораГБРАРМА
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