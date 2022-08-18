"4 канал" нардепа-предателя Ковалева передали в управление АРМА
Имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Источник: ГБР и Офис генпрокурора
Детали: Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора удалось в сжатые сроки установить имущество нардепа Алексея Ковалева и инициировать его передачу в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен.
17 августа арестованное имущество передано в управление АРМА.
В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева. В частности, были арестованы части фигуранта в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета.
В том числе арестовано имущество ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Алексей Ковалев.
ОГП отмечает, что ранее были арестованы и переданы в АРМА корпоративные права принадлежащих нардепу предприятий и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, общей стоимостью 8 млн грн.
В настоящее время идет работа по выявлению другого имущества и активов Алексея Ковалева.
Алексей Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, по конфискации имущества.
Досудебное расследование продолжается.
Предыстория:
- В начале апреля 2022 года Алексей Ковалев написал, что находится в Голой Пристани на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, чтобы "работать в своем округе". ГБР открыло уголовное производство в отношении него.
- 3 мая Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". Когда 8 июня Ковалев признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция "Слуга народа" призвала Верховную Раду лишить его мандата.
- 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
- По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
- 6 июля генпрокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила Ковалеву о подозрении.
- 15 июля Алексею Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Депутат Верховной Рады объявлен в розыск.
- 3 августа ГБР провело обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего Ковалеву.