"4 канал" нардепа-предателя Ковалева передали в управление АРМА

Имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Источник: ГБР и Офис генпрокурора

Детали: Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора удалось в сжатые сроки установить имущество нардепа Алексея Ковалева и инициировать его передачу в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен.

17 августа арестованное имущество передано в управление АРМА.

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева. В частности, были арестованы части фигуранта в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета.

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В том числе арестовано имущество ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Алексей Ковалев.

ОГП отмечает, что ранее были арестованы и переданы в АРМА корпоративные права принадлежащих нардепу предприятий и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, общей стоимостью 8 млн грн.

В настоящее время идет работа по выявлению другого имущества и активов Алексея Ковалева.

Алексей Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, по конфискации имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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