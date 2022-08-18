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"4 канал" нардепа-предателя Ковалева передали в управление АРМА

Елена РощинаЧетверг, 18 августа 2022, 10:45
Алексей Ковалев, фото из его Facebook

Имущество депутата Верховной Рады Алексея Ковалева, подозреваемого в государственной измене, перешло в управление Национального агентства Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Источник: ГБР и Офис генпрокурора

Детали: Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора удалось в сжатые сроки установить имущество нардепа Алексея Ковалева и инициировать его передачу в Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Общая стоимость собственности составляет более 18,5 млн гривен.

17 августа арестованное имущество передано в управление АРМА.

В июле по материалам ГБР суд арестовал имущество депутата-изменника Алексея Ковалева. В частности, были арестованы части фигуранта в уставных капиталах 3-х юридических лиц, а также его банковские счета.

В том числе арестовано имущество ООО "ТРК "Интеррадио" – украинский информационно развлекательный телеканал "4 канал", владельцем которого является Алексей Ковалев.

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ОГП отмечает, что ранее были арестованы и переданы в АРМА корпоративные права принадлежащих нардепу предприятий и денежные средства, размещенные на его банковских счетах, общей стоимостью 8 млн грн.

В настоящее время идет работа по выявлению другого имущества и активов Алексея Ковалева.

Алексей Ковалев подозревается в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины), за что предусмотрено наказание до 15 лет или пожизненное лишение свободы, по конфискации имущества.

Досудебное расследование продолжается.

Предыстория:

  • В начале апреля 2022 года Алексей Ковалев написал, что находится в Голой Пристани на Херсонщине, несмотря на российскую оккупацию, чтобы "работать в своем округе". ГБР открыло уголовное производство в отношении него.
  • 3 мая Ковалева исключили из фракции "Слуга народа". Когда 8 июня Ковалев признался, что сотрудничает с российскими оккупантами в Херсонской области, фракция "Слуга народа" призвала Верховную Раду лишить его мандата.
  • 22 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов подтвердил, что автомобиль Ковалева был взорван в Херсонской области. 30 июня в интервью российским пропагандистам Ковалев заявил, что пережил покушение.
  • По данным ГБР, в начале июля Алексей Ковалев вступил в должность заместителя главы в незаконно созданном оккупационной администрацией государства-агрессора "правительстве Херсонской области".
  • 6 июля генпрокурор на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила Ковалеву о подозрении.
  • 15 июля Алексею Ковалеву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Депутат Верховной Рады объявлен в розыск.
  • 3 августа ГБР провело обыски в помещении телеканала "4 канал", принадлежащего Ковалеву.

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Темы: КовалёвАРМАГБРОфис генпрокурора
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