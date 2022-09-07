Кулеба опроверг заявление Путина, что почти все украинское зерно вывозится на Запад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна уже отправлены через "зерновой коридор", направленные на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.
Кулеба отметил, что возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на рынке продовольствия.
"В августе, как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились по меньшей мере на 5%. Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", – отметил министр.
Он подчеркнул, что единственной причиной углубления мирового продовольственного кризиса в этом году "была и остается развязанная Россией захватническая война, в ходе которой государство-агрессор заблокировало украинские морские порты, целенаправленно уничтожает сельскохозяйственную инфраструктуру и логистику".
По мнению главы МИД Украины, Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности "зернового коридора", готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней "зерновой" инициативы.
Напомним, во время выступления на Восточном экономическом форуме в среду президент России Владимир Путин заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, предусматривающей помощь "наиболее нуждающимся странам".
"80 судов – в самые бедные страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну че это такое?" – возмущался Путин.
Также он заявил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины, потому что, мол, большинство кораблей направляются на Запад, а не в беднейшие страны, страдающие от голода.
Подробный анализ "зерновых договоренностей" читайте в статье ЕвроПравды.