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Кулеба опроверг заявление Путина, что почти все украинское зерно вывозится на Запад

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 22:07

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что две трети украинского зерна уже отправлены через "зерновой коридор", направленные на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Кулеба отметил, что возобновление украинского продовольственного экспорта через "зерновой коридор" привело к снижению цен на рынке продовольствия.

"В августе, как только произошли первые отгрузки из украинских портов, цены на пшеницу снизились по меньшей мере на 5%. Это реальные факты, а выдумки россиян о направлении зерна только в Европу просто не соответствуют действительности", – отметил министр.

Он подчеркнул, что единственной причиной углубления мирового продовольственного кризиса в этом году "была и остается развязанная Россией захватническая война, в ходе которой государство-агрессор заблокировало украинские морские порты, целенаправленно уничтожает сельскохозяйственную инфраструктуру и логистику".

По мнению главы МИД Украины, Россия может намеренно озвучивать сомнения в эффективности "зернового коридора", готовясь торговаться и шантажировать мир с приближающимся завершением 120 дней "зерновой" инициативы.

Напомним, во время выступления на Восточном экономическом форуме в среду президент России Владимир Путин заявил, что только 2 из 87 кораблей были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, предусматривающей помощь "наиболее нуждающимся странам".

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"80 судов – в самые бедные страны только два корабля ушли. Все остальные – в европейские страны. Ну че это такое?" – возмущался Путин.

Также он заявил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины, потому что, мол, большинство кораблей направляются на Запад, а не в беднейшие страны, страдающие от голода.

Подробный анализ "зерновых договоренностей" читайте в статье ЕвроПравды.

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Темы: Кулеба ДмитрийПутинзерноЗапад
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