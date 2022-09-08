В Запорожье и Полтавской области ночью сработала система ПВО – отчет ОВА

Результат обстрела в Донецкой области, фото из Telegram Павла Кириленко

В ночь на 8 сентября в Запорожье и в Кременчугском районе Полтавской области сработала система противовоздушной обороны, в Херсонской области продолжаются активные боевые действия.

Источник: данные областных военных администраций (ОВА) по состоянию на 08:00 четверга 8 сентября

Детали: Также продолжаются бои в Луганской области, россияне обстреливают Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области.

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Запорожская область: В Запорожье ночью был "прилет", сработала система ПВО. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.

В результате обстрелов "Градом" с. Малая Токмачка Пологовского района в среду 5 человек были тяжело ранены, три человека погибли.

Полтавская область: вечером 7 сентября, около 22:00, в Кременчугском районе области сработало ПВО.

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Харьковская область: за минувшие сутки россияне нанесли 5 ракетных ударов по инфраструктуре Харькова. После полуночи оккупанты ударили по Холодногорскому и Салтовскому районам Харькова. Предварительно – россияне снова применили ракеты комплекса С-300.

Поврежден объект критической инфраструктуры, помещения на территории производства. В настоящее время пострадавших нет.

По области россияне наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам.

Ночью от ударов оккупантов пострадали два человека в Дергачевской общине Харьковского района. Пострадавших госпитализировали со взрывчатыми и осколочными ранениями. Кроме того, в течение суток медики госпитализировали 2 человека в Чугуевском районе, 3 – в Изюмском, среди них ребенок 2 лет, 1 – в Харьковском.

Луганская область: на Бахмутском направлении за прошедшие сутки враг пытался несколько раз прорвать оборону. За ночь по позициям защитников Луганщины совершено 13 артобстрелов и 4 минометных. Один раз оккупанты применяли РСЗО.

Донецкая область: ночью – обстрел Бахмута (ранены два сотрудника ГСЧС, повреждены админздание ГСЧС и дворец культуры в центре города), Курахово (разрушен частный дом).

За прошедшие сутки – обстрелы из РСЗО "Град", "Ураган", артиллерии: Бахмут, Авдеевка, Курахово, с. Водяное, с. Галицыновка, с. Карловка, с. Ласточкино. Повреждены 6 частных жилых домов, 2 гаражных бокса, 2 автомобиля, 2 помещения ДТЭК "Кураховская ТЭС".

За сутки по области 7 погибших, 2 раненых.

Область остается без газа и частично без воды и электричества. Обязательная эвакуация населения продолжается.

Днепропетровская область: под вражеским огнем оказался Никопольский район. Россияне обстреляли его четыре раза за ночь.

В Никополе повреждены 11 частных домов, хозяйственные постройки, панели солнечной электростанции и помещения гимназии.

В Марганецкой общине повреждено предприятие. Масштабы разрушений в общине выясняются.

Предварительно, везде без пострадавших.

Николаевская область: за минувшие сутки под вражескими обстрелами была Куцурубская община (пожар сухой травы на открытой территории), Первомайская община (в результате обстрелов более пяти жилых домов частично разрушены, повреждены придомовые здания). Пострадавших нет.

7 сентября также обстреляли с. Широкое Широковской общины. Попадания были по сельхозскладам, в здания сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. За прошедшие сутки под обстрелами оказались прилегающие территории пгт Березнеговатое, сел Высунск, Семеновка, Красный Яр. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Херсонская область: ситуация в Херсонской области остается сложной, продолжаются активные боевые действия.

7 сентября днем и ночью неоднократно звучала воздушная тревога. Деоккупированные населенные пункты находятся под постоянными вражескими обстрелами.

"При попытке врага наладить альтернативную переправу в районе Голой Пристани, уничтожена баржа с оккупантами и боевой техникой на борту. Также огневой контроль Каховского моста не позволяет врагу провести ремонтные работы", – отмечает ОВА.