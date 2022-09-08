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Глава Пентагона заявил об "очевидном успехе" Украины на поле боя

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 12:41
Ллойд Остин, Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг, что военная поддержка Украины со стороны союзников приносит плоды на поле боя.

Об этом Остин сказал, открывая встречу в формате "Рамштайн" в Германии, пишет "Европейская правда".

Глава Пентагона подчеркнул, что сейчас война снова находится в ключевом моменте.

"Российские войска продолжают жестоко бомбить украинские города и гражданских ракетным и артиллерийским огнем. Но украинские силы начали свое контрнаступление на юге страны. Они интегрируют возможности, которые все мы предоставили, чтобы бороться и отвоевывать свои суверенные территории", - отметил глава Пентагона.

"Сейчас мы видим очевидный успех наших общих усилий на поле боя. Каждый день мы видим решимость союзников и партнеров по всему миру помогать Украине сопротивляться российской незаконной империалистической неоправданной захватнической войне. Мы должны развиваться, поскольку развивается борьба", - добавил Ллойд Остин.

Он подчеркнул, что "лицо войны меняется, как и миссия этой контактной группы".

"Мы будем работать вместе, чтобы научить украинские силы на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы помочь интегрировать возможности Украины и укрепить ее совместные операции на долгосрочную перспективу. Мы будем работать вместе, чтобы модернизировать нашу оборонно-промышленную базу, чтобы соответствовать потребностям Украины в долгосрочной перспективе, и мы будем работать вместе над производством и инновациями, чтобы удовлетворить потребности Украины в самообороне в долгосрочной перспективе", - отметил министр обороны США.

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Остин также сообщил, что США передадут Украине военное оборудование еще на 675 миллионов долларов.

По данным СМИ, Пентагон готовит подробный анализ и разрабатывает план поддержки украинской армии в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в том числе по окончании войны с Россией.

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Темы: СШАУкраинавойна
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