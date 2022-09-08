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Юная крымчанка демонстративно уничтожила российский паспорт на границе

Валентина РоманенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 12:52
Юная крымчанка демонстративно уничтожила российский паспорт на границе
скриншот

На границе Украины юная крымчанка решила демонстративно отказаться от навязанного ей российского гражданства.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "В одном из пунктов пропуска девушка добровольно превратила документ с двуглавым стервятником на кроваво-красном переплете в обычную рвань.

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Она рассказала, что ей было всего 10 лет, когда захватчики пришли на полуостров. Пропаганда и кремлевские приспешники 8 лет убеждали ребенка, что она россиянка, но бесполезно. Въехав на территорию, контролируемую украинскими властями, она сообщила, что является украинкой и хочет иметь гражданство своей страны, а не навязанное оккупантами".

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Темы: КрымоккупацияграницаПограничная служба
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