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Юна кримчанка демонстративно знищила російський паспорт на кордоні

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 вересня 2022, 12:52
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На кордоні України юна кримчанка вирішила демонстративно відмовитися від нав’язаного їй російського громадянства.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "В одному з пунктів пропуску дівчина добровільно перетворила документ з двоголовим стерв’ятником на криваво-червоній обкладинці на звичайну рвань.

Вона розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та кремлівські посіпаки 8 років переконували дитину, що вона росіянка, але марно. В’їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав’язане окупантами".

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Теми: КримокупаціякордонПрикордонна служба
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