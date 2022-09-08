Юна кримчанка демонстративно знищила російський паспорт на кордоні

На кордоні України юна кримчанка вирішила демонстративно відмовитися від нав’язаного їй російського громадянства.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "В одному з пунктів пропуску дівчина добровільно перетворила документ з двоголовим стерв’ятником на криваво-червоній обкладинці на звичайну рвань.

Вона розповіла, що мала лише 10 років, коли загарбники прийшли на півострів. Пропаганда та кремлівські посіпаки 8 років переконували дитину, що вона росіянка, але марно. В’їхавши на територію, контрольовану українською владою, вона повідомила, що є українкою і хоче мати громадянство своєї країни, а не нав’язане окупантами".