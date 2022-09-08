В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы, уничтожены квартиры многоэтажки – мэр

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались несколько громких взрывов, разрушены квартиры в многоэтажном доме.

Источник: городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, первый зампредседателя облсовета Юрий Соболевский в комментарии Суспільному

Детали: Как пишет издание, громкие взрывы прогремели около 15:20 в четверг. Местные жители сообщили о столбе дыма, который поднимался в районе гаражного кооператива "Мотор" и взрыве по улице Дружбы.

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Как сообщил Суспільному городской голова Владимир Коваленко, по свидетельству очевидцев, на дом упал обломок ракеты.

Прямая речь Коваленко: "О пострадавших пока неизвестно. Мощная взрывная волна выбила все окна в доме на этой стороне и сбила ветки с деревьев вокруг, но пожара не было.

Новая Каховка 8 сентября, фото с Facebook Олега Батурина

Уничтожены квартиры в этом доме, с первого по четвертый этажи, их словно разрезало обломком. Сейчас людей немного, и жертв не должно быть. Но об этом будет известно позже".

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Больше деталей: Первый зампредседателя облсовета Юрий Соболевский отметил, что все обстоятельства этого события выясняют.

"К сожалению, там могли быть пострадавшие. Не ясно, что именно это было, потому что нет подтверждения от наших ВСУ, что они работали в том районе. По городам наши не работают, по гражданским целям", - сказал Соболевский.