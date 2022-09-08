Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированной Новой Каховке раздались взрывы, уничтожены квартиры многоэтажки – мэр

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 18:04
Поврежденный 8 сентября дом в Новой Каховке, фото из Facebook Олега Батурина

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области раздались несколько громких взрывов, разрушены квартиры в многоэтажном доме.

Источник: городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, первый зампредседателя облсовета Юрий Соболевский в комментарии Суспільному

Детали: Как пишет издание, громкие взрывы прогремели около 15:20 в четверг. Местные жители сообщили о столбе дыма, который поднимался в районе гаражного кооператива "Мотор" и взрыве по улице Дружбы.

Как сообщил Суспільному городской голова Владимир Коваленко, по свидетельству очевидцев, на дом упал обломок ракеты.

Прямая речь Коваленко: "О пострадавших пока неизвестно. Мощная взрывная волна выбила все окна в доме на этой стороне и сбила ветки с деревьев вокруг, но пожара не было.

 
Новая Каховка 8 сентября, фото с Facebook Олега Батурина

Уничтожены квартиры в этом доме, с первого по четвертый этажи, их словно разрезало обломком. Сейчас людей немного, и жертв не должно быть. Но об этом будет известно позже".

Больше деталей: Первый зампредседателя облсовета Юрий Соболевский отметил, что все обстоятельства этого события выясняют.

ВИДЕО ДНЯ

"К сожалению, там могли быть пострадавшие. Не ясно, что именно это было, потому что нет подтверждения от наших ВСУ, что они работали в том районе. По городам наши не работают, по гражданским целям", - сказал Соболевский.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсонская областьоккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Херсонская область
ВСУ нанесли удары по понтонным мостам на Херсонщине – ОК "Юг"
РФ обстреливает гражданские авто, приближающиеся к понтонным переправам – Маляр
Морпехи уничтожили взводный пункт россиян в Херсонской области
Последние новости
07:18
На Херсонщине оккупанты закрыли поселок и используют гражданских как "живой щит" – штаб
06:58
Контрнаступление на Харьковщине: за 3 дня ВСУ продвинулись почти на 50 км – сводка
06:48
Из Донбасса во Львов 9 сентября отправится эвакуационный поезд
06:30
История чемпионки Украины по легкой атлетике, которая помогает собирать средства на бронежилеты
05:55
Россияне ночью снова обстреляли Харьков, попали в учебное заведение - мэр
05:05
ОК "Юг": выявили лиц, которые передавали россиянам данные о ВСУ и стратегических объектах
04:03
Северная Корея приняла закон о ядерном оружии, чтобы "противостоять США"
03:24
США и союзники обсудили дальнейшую поддержку Украины
02:34
ВСУ нанесли более 270 точных поражений с неба и земли по позициям врага – ОК "Юг"
01:50
Кислица: Россия имеет единственный правильный путь – "сдаться и отойти"
Все новости...