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В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 23:18
ГЕНЕРАЛ МАРК МИЛЛИ, ФОТО GETTY IMAGES

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил, что, по оценкам американской стороны, потери Украины во время полномасштабного вторжения России оцениваются тысячами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Милли заявил по итогам пятого заседания Контактной группы по обороне Украины в четверг (формат "Рамштайн").

"Прошло более полугода с тех пор, как Россия начала незаконное вторжение в свободную и независимую страну под названием Украина, которая свободна и независима с 1991 года. За это время, за последние полгода, украинцы выдержали жестокие нападения на свою столицу и другие крупные городские районы по всей стране. Они выдержали бесчисленные ракетные и артиллерийские удары. Они понесли жестокую цену – тысячи, десятки тысяч убитыми и ранеными", – заявил американский генерал.

Он не уточнил, речь идет именно о военных потерях или в это число входит также и гражданское население. Впрочем, позже Милли добавил, что "из-за неизбирательных атак России погибли многие мирные жители, а беженцев и внутренне перемещенны[ лиц - почти 15 миллионов".

"Украинский народ испытал огромные страдания, но все же остается свободной, независимой и суверенной страной. Украина остается сильной и свободной благодаря храбрости своего народа, компетентности войска и поддержке международного сообщества", - подчеркнул он.

В конце августа главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что на войне против российских захватчиков погибли почти 9 тысяч украинских героев.

Ранее министерство обороны США опубликовало список вооружения, которое войдет в новый пакет помощи Украине стоимостью 675 миллионов долларов. В частности, в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Темы: СШАвойна
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