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План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 23:26
План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
Андрей Ермак, фото Эльдара Сарахмана, УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выполнении на 70% плана санкций против РФ, представленного в апреле этого года.

Источник: Ермак во время прошедшего в формате видеоконференции заседания Международной экспертной группы по санкциям против России, сообщает сайт президента

Детали: Ермак поздравил членов группы "с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года".

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Руководитель ОП предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма.

Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, запрет на получение виз российскими гражданами.

Участники встречи также обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.

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Предыстория:

  • 20 апреля рабочая группа при президенте показала план санкций, которые Украина будет предлагать ввести против РФ: помимо энергетического эмбарго в нем есть меры, которые не должны допустить избегания уже наложенных санкций и усилить финансовую изоляцию врага.
  • 18 июня Ермак сообщил, что санкционный план относительно России выполнили почти наполовину.

Темы: санкцииРосcияАндрей Ермак
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