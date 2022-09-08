План санкций против РФ выполнен на 70% – Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о выполнении на 70% плана санкций против РФ, представленного в апреле этого года.
Источник: Ермак во время прошедшего в формате видеоконференции заседания Международной экспертной группы по санкциям против России, сообщает сайт президента
Детали: Ермак поздравил членов группы "с достижением весомого результата – выполнением на 70% Плана действий, представленного в апреле этого года".
Руководитель ОП предложил членам группы Ермака-Макфола новые идеи для обсуждения. В первую очередь речь идет о документе о признании России государством – спонсором терроризма.
Еще одним важным вопросом, как отметил Ермак, запрет на получение виз российскими гражданами.
Участники встречи также обсудили необходимость введения санкций в области атомной энергетики, отказ от импорта урана из России. Также речь шла о системной пошаговой реализации ограничения цены на российскую нефть, что существенно снизит поступление в бюджет РФ и повлияет на ее нефтедобывающую отрасль.
Предыстория:
- 20 апреля рабочая группа при президенте показала план санкций, которые Украина будет предлагать ввести против РФ: помимо энергетического эмбарго в нем есть меры, которые не должны допустить избегания уже наложенных санкций и усилить финансовую изоляцию врага.
- 18 июня Ермак сообщил, что санкционный план относительно России выполнили почти наполовину.