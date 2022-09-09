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За сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донбасса – ОВА

Станислав ПогориловПятница, 9 сентября 2022, 09:27
За сутки оккупанты убили 9 мирных жителей Донбасса – ОВА
Фото: ГСЧС в Донецкой области

За сутки под обстрелами российских оккупантов погибли 9 мирных жителей Донбасса, еще 23 человека были ранены.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Детали: Сообщается, что 5 человек погибли в Бахмуте, 2 - в Зайцево, 1 - в Нью-Йорке и 1 - в Федоровке.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Что предшествовало: 8 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гадай сообщал, что Россия направляла основные силы на захват города Бахмут на Донетчине, снизив нагрузку на Луганщину.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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