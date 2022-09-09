СБУ задержала предателя, который за деньги уничтожил боеприпасы ВСУ

СБУ задержала украинца, который организовал подпал боеприпасов Вооруженных сил Украины в Херсонской области по указанию российских спецслужб.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины и пресс-служба Офиса генерального прокурора

Дословно ОГП: "Для продвижения вражеских войск в направлении г. Николаева он установил место дислокации одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины и поджег сухую траву возле нее. Как следствие, огонь повлек за собой уничтожение части боеприпасов украинских бойцов, что привело к потере оборонного имущества".

Детали: По информации следствия, поджог мужчина организовал за вознаграждение в 30 тысяч грн.

СБУ сообщает, что мужчина неоднократно был осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства. По информации спецслужбы, в поле зрения представителей РФ он попал из-за своих пророссийских взглядов, которые высказывал среди окружающих, в том числе в криминальных кругах.

При задержании у него обнаружили телефон, содержащий контакт сотрудника спецслужб России.

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Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Мера пресечения – содержание под стражей без альтернативы внесению залога.