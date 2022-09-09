Изготовленные в Эстонии беспилотные гусеничные бронемашины прибыли в Украину

Изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

На фото видно, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания THeMIS. Испытания проходят на полигоне вблизи Киева.

Украинцы назвали машину, являющуюся гусеничной гибридной модульной пехотной системой, "Журавель".

Milrem продвигает THeMIS как устройство, помогающее сократить количество людей на передовой. Его можно использовать как транспортную и боевую машину — отвозить раненых, подвозить боеприпасы.

11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, включая США, Великобританию и Германию.

TheMIS развивает скорость до 20 км/ч и может нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины – от 300 000 евро.

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Сообщается, что в августе экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с Milrem на покупку гусеничной техники.