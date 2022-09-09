Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Изготовленные в Эстонии беспилотные гусеничные бронемашины прибыли в Украину

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 15:57
Изготовленные в Эстонии беспилотные гусеничные бронемашины прибыли в Украину
скриншот

Изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

На фото видно, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания THeMIS. Испытания проходят на полигоне вблизи Киева.

Реклама:
 

Украинцы назвали машину, являющуюся гусеничной гибридной модульной пехотной системой, "Журавель".

Milrem продвигает THeMIS как устройство, помогающее сократить количество людей на передовой. Его можно использовать как транспортную и боевую машину — отвозить раненых, подвозить боеприпасы.

 

11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, включая США, Великобританию и Германию.

ВИДЕО ДНЯ

TheMIS развивает скорость до 20 км/ч и может нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины – от 300 000 евро.

Сообщается, что в августе экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с Milrem на покупку гусеничной техники.

Темы: ЭстонияоружиевойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Эстония
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Последние новости
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил нового главу Ровенской облгосадминистрации
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
Все новости...
Реклама: