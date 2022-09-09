Изготовленные в Эстонии беспилотные гусеничные бронемашины прибыли в Украину

Изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину.

Об этом пишет Delfi, сообщает "Европейская правда".

На фото видно, как военнослужащие украинского медицинского батальона проводят испытания THeMIS. Испытания проходят на полигоне вблизи Киева.

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Украинцы назвали машину, являющуюся гусеничной гибридной модульной пехотной системой, "Журавель".

Milrem продвигает THeMIS как устройство, помогающее сократить количество людей на передовой. Его можно использовать как транспортную и боевую машину — отвозить раненых, подвозить боеприпасы.

11 стран приняли на вооружение оружие THeMIS, включая США, Великобританию и Германию.

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TheMIS развивает скорость до 20 км/ч и может нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины – от 300 000 евро.

Сообщается, что в августе экс-президент Украины Петр Порошенко посетил Эстонию и подписал контракт с Milrem на покупку гусеничной техники.