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Король Чарльз прибыл в Лондон и впервые обратится к британцам как монарх

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 17:39

Король Чарльз III прибыл из Шотландии в Лондон и через несколько часов впервые обратится к британцам как монарх.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Король Чарльз и его жена Камилла на самолете прибыли в Лондон из шотландского Абердина и отправились в Букингемский дворец, где Чарльз поздоровался с людьми, с цветами пришедшими почтить память Елизаветы II.

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В Лондоне Чарльз должен встретиться с премьером Лиз Трасс, а около 20 часов по Киеву впервые обратится к британцам в качестве монарха.

 

Официальное провозглашение Чарльза III королем состоится утром в субботу в 10:00 по местному времени (12:00 по Киеву), событие впервые будут транслировать по телевидению.

Как сообщалось, король выразил пожелание, чтобы траур в связи со смертью Елизаветы II продолжался в том числе семь дней после похорон.

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Похороны пройдут примерно через 10 дней, возможной датой называют 19 сентября. Следовательно, общая продолжительность траура будет составлять ориентировочно 17 дней.

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Темы: Король ЧарльзВеликобритания
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