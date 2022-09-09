Король Чарльз прибув до Лондона і вперше звернеться до британців як монарх

Король Чарльз III прибув з Шотландії до Лондона та за кілька годин вперше звернеться до британців як монарх.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Король Чарльз та його дружина Камілла літаком прибули до Лондона з шотландського Абердіна та вирушили до Букінгемського палацу, де Чарльз привітався з людьми, які з квітами прийшли вшанувати пам’ять Єлизавети II.

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У Лондоні Чарльз має зустрітися з прем’єркою Ліз Трасс, а близько 20 години за Києвом вперше звернеться до британців як монарх.

Офіційне проголошення Чарльза III королем відбудеться вранці у суботу о 10:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), подію вперше транслюватимуть по телебаченню.

Як повідомлялося, король висловив побажання, щоб жалоба у зв’язку зі смертю Єлизавети II тривала у тому числі сім днів після похорону.

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Похорон відбудеться приблизно через 10 днів, можливою датою називають 19 вересня. Відтак загальна тривалість жалоби складатиме орієнтовно 17 днів.

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