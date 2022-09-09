Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Король Чарльз прибув до Лондона і вперше звернеться до британців як монарх

"Європейська правда"П'ятниця, 9 вересня 2022, 17:39

Король Чарльз III прибув з Шотландії до Лондона та за кілька годин вперше звернеться до британців як монарх.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

Король Чарльз та його дружина Камілла літаком прибули до Лондона з шотландського Абердіна та вирушили до Букінгемського палацу, де Чарльз привітався з людьми, які з квітами прийшли вшанувати пам’ять Єлизавети II.

У Лондоні Чарльз має зустрітися з прем’єркою Ліз Трасс, а близько 20 години за Києвом вперше звернеться до британців як монарх. 

 

Офіційне проголошення Чарльза III королем відбудеться вранці у суботу о 10:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом), подію вперше транслюватимуть по телебаченню. 

Як повідомлялося, король висловив побажання, щоб жалоба у зв’язку зі смертю Єлизавети II тривала у тому числі сім днів після похорону.

Похорон відбудеться приблизно через 10 днів, можливою датою називають 19 вересня. Відтак загальна тривалість жалоби складатиме орієнтовно 17 днів. 

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету II.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Король ЧарльзВелика Британія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

В уряді Чехії, яка головує в ЄС, допускають можливий вихід Угорщини з блоку

Україна допоможе польським братам експортом електрики – Зеленський

Зеленський: у Харківській області ЗСУ взяли під контроль понад 30 населених пунктів

США вперше назвали контрнаступом дії українських військових на півдні

Слідом за петербурзькими, московські депутати просять Путіна піти

Державам ЄС радять не видавати росіянам багаторічні візи й анулювати вже чинні в разі потреби

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Велика Британія
Розвідка Британії оцінила загрозу від навчань Білорусі зі "звільнення територій"
У Британії оприлюднили деталі церемонії проголошення нового короля
Новий король Британії взяв ім’я Чарльза ІІІ
Останні новини
07:11
Зведення Генштабу: Росія перекинула на Херсонщину 1300 "кадирівців"
06:30
Спецслужби затримали російського агента, який підривав боєприпаси ЗСУ на півдні
05:31
Харківщина: У звільненому селі ексгумували тіла вбитих за окупації чоловіків
04:40
США уклали контракти на 1,2 млрд доларів для поповнення запасів зброї після відправки Україні
03:45
Новий король Британії вперше звернувся до нації: згадав Єлизавету ІІ й пообіцяв зберігати традиції
03:14
Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт
02:15
Блінкен: Путін ставить на енергетичний шантаж, бо РФ програє на полі бою
01:35
ОК "Південь": ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині
00:41
ООН: Понад 14 тисяч цивільних стали жертвами війни РФ
23:56
Мер повідомив про вибухи в Мелітополі: ЗСУ бажають окупантам недоброї ночі
Усі новини...