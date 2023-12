В Киев неожиданно приехал президент одной из стран ЕС

В Киеве находится с визитом президент Латвии Эгилс Левитс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем Twitter.

"Сегодня я в Киеве, чтобы заверить президента Владимира Зеленского в продолжающейся сильной поддержке Украины - пока она не победит в этой войне. Латвия поддерживает вас. Латвия поможет вам в восстановлении. Слава Украине", - написал Левитс, добавив фото, на котором он здоровается с Зеленским.

Реклама:

Today I am in #Kyiv to assure @ZelenskyyUa of Latvia’s continued strong support to #Ukraine until victory in this war. #Latvia is your advocate. Latvia will help in the reconstruction effort. #SlavaUkraini pic.twitter.com/Lyiyh2qT26

На страницах польских дипломатических миссий появились фото Левитса вместе с Зеленским и премьером Польши Матеушем Моравецким, о приезде которого стало известно ранее.

PM @MorawieckiM began his visit to #Kyiv with a meeting with the President of 🇺🇦 @ZelenskyyUa and the President of 🇱🇻 @Valstsgriba.



The discussions will be focus on the current geopolitical situation, military security, as well as economic issues and #EU support for #Ukraine. pic.twitter.com/VP8We94BJg