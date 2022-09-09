В ООН заявили, что Россия препятствует доступу к украинским военнопленным

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер в пятницу заявила, что Россия не предоставляет доступ к украинским военнопленным, а у Организации есть доказательства того, что их подвергали пыткам и жестокому обращению.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Российская Федерация не предоставила доступ к военнопленным, которые содержатся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией", – заявила Богнер на брифинге в пятницу.

Это вызывает еще большее беспокойство, поскольку мы задокументировали, что военнопленные, которые… удерживаются вооруженными силами Российской Федерации или аффилированными вооруженными группами, подвергались пыткам и жестокому обращению", – добавила она.

Глава миссии ООН в Украине добавила, что некоторые из этих эпизодов – вопросы пыток и жестокого обращения с военнопленными – могут трактоваться как военные преступления.

По словам Богнер, украинские военнопленные проходят так называемый "процесс приема", когда их заставляют ходить или бегать между рядами российских охранников, которые поочередно жестоко избивают их. ООН также получила информацию об украинских заключенных, больных инфекционными заболеваниями, в частности гепатитом А и туберкулезом, в колонии в Оленовке.

На том же брифинге глава миссии ООН по правам человека в Украине также призвала Россию по гуманитарным соображениям освободить четырех беременных военнопленных, содержащихся на подконтрольных России территориях Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что не может комментировать заявление ООН, потому что российские власти "не знают, кто обращался к военным и обращались ли вообще" по этому вопросу.

Как сообщалось, миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Оленевка Донецкой области, где в конце июля было убито более 50 украинских военнопленных и десятки получили ранения.