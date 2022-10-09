NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — бомбу заложили в грузовик

Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.

Источник: высокопоставленный украинский чиновник в NYT

Детали: Как пишет NYT, непонятно, знал ли водитель грузовика, который, судя по всему, погиб при взрыве, о том, что внутри взрывчатка.

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Что предшествовало: Ранее о том, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины, сообщали источники УП.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

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