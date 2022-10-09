NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — бомбу заложили в грузовик

Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.

Источник: высокопоставленный украинский чиновник в NYT

Детали: Как пишет NYT, непонятно, знал ли водитель грузовика, который, судя по всему, погиб при взрыве, о том, что внутри взрывчатка.

Что предшествовало: Ранее о том, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины, сообщали источники УП.

Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста

Предыстория:

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.

Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".

Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.

Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.

Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.