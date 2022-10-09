NYT: Взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы — бомбу заложили в грузовик
Воскресенье, 9 октября 2022, 02:10
Атаку на Крымский мост организовали украинские спецслужбы, и бомба была заложена в грузовик, который проезжал по мосту.
Источник: высокопоставленный украинский чиновник в NYT
Детали: Как пишет NYT, непонятно, знал ли водитель грузовика, который, судя по всему, погиб при взрыве, о том, что внутри взрывчатка.
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Что предшествовало: Ранее о том, что за подрывом Крымского моста 8 октября стоит Служба безопасности Украины, сообщали источники УП.
Знать больше: Спутниковые снимки поврежденного Крымского моста
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке крымского моста мощный пожар.
- Оккупационные власти Крыма заявили, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Тем временем так называемый глава "парламента Крыма" Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили "украинские вандалы".
- Президенту страны-агрессора Владимиру Путину доложили о пожаре на Крымском мосту, он поручил создать правительственную комиссию.
- Российские СМИ опубликовали видео с моментом взрыва на Крымском мосту.
- Позже оккупанты заявили о возобновлении движения через Крымский мост для легковых авто и автобусов.