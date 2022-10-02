На Сумщине автомобиль связистов подорвался на мине, есть погибший
Воскресенье, 2 октября 2022, 11:37
2 октября в 8:45 в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком", погиб водитель.
Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Телега съехала на обочину дороги возле телебашни.
В автомобиле было 4 человека, трое в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм".
Детали: На месте работают правоохранители.
По словам Живицкого, Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий на Сумщине.
ВИДЕО ДНЯ