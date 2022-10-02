На Сумщине автомобиль связистов подорвался на мине, есть погибший

2 октября в 8:45 в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине подорвался автомобиль связистов АО "Укртелеком", погиб водитель.

Источник: глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Телега съехала на обочину дороги возле телебашни.

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В автомобиле было 4 человека, трое в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм".

Детали: На месте работают правоохранители.

По словам Живицкого, Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий на Сумщине.