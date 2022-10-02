Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство словацких САУ Zuzana 2 для Украины

Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом говорится в заявлении МИД Дании, пишет "Европейская правда".

В целом, страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).

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"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.

Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 1,1 миллиарда датских крон (148 млн евро). Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.

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В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

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