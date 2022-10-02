Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство словацких САУ Zuzana 2 для Украины

Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом говорится в заявлении МИД Дании, пишет "Европейская правда".

В целом, страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).

"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.

Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 1,1 миллиарда датских крон (148 млн евро). Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.

В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

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2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом.

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