Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Дания, Норвегия и Германия профинансируют производство словацких САУ Zuzana 2 для Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 2 октября 2022, 15:58

Дания подписала письмо о намерениях со Словакией, Норвегией и Германией о том, что страны совместно решили сделать финансовый вклад для словацкого производства и передачи Украине самоходных артиллерийских установок "Zuzana-2".

Об этом говорится в заявлении МИД Дании, пишет "Европейская правда".

В целом, страны согласились пожертвовать около 685 миллионов крон (около 92 млн евро). Из них Дания вносит около 230 миллионов крон (30,9 млн евро).

Реклама:

"Этим пожертвованием Дания еще раз помогает предоставить важное оборудование Украине. Война в Украине, к сожалению, будет затяжной. Поэтому очень важно, чтобы мы также поддерживали борьбу украинцев за свободу в долгосрочной перспективе", - заявил министр обороны Мортен Бёдсков.

Кроме того, в пятницу правительство Дании получило поддержку парламента на дополнительный пакет пожертвований Украине в размере 1,1 миллиарда датских крон (148 млн евро). Эти средства помогут обеспечить поставки оборудования и вооружения для Украины.

"Многие страны уже предоставили крупные суммы, и общая сумма пожертвований Дании на вооружение и военные нужды сейчас составляет почти 3,8 млрд датских крон. Но необходимы более долгосрочные и постоянные взносы. Поэтому важно, что сегодня мы можем представить наше совместное соглашение о финансировании большого количества САУ "Zuzana-2", - сказал Бёдсков.

ВИДЕО ДНЯ

В августе сообщалось, что Словакия передала 4 САУ Zuzana украинским вооруженным силам и они уже используются на фронте.

2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. 

Слушайте также:

Слушайте подкаст "Кляті питання": Apple Podcasts | Google Podcasts | Soundcloud | Overcast | АБУК | НВ. Подкасти

Темы: оружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

Все новости...
оружие
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на четверть миллиарда
Украина потеряла лишь 5 из 71 танка Leopard 2 за время летнего контрнаступления – Forbes
Последние новости
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
Россияне ударили по селу в Запорожской области, двое погибших - ОВА
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
16:29
Польские перевозчики на КПП "Дорогуск-Ягодин" начали пропускать больше машин в Украину
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
Все новости...
Реклама: