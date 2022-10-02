Скорая подорвалась на мине на Харьковщине: водитель погиб, фельдшер ранен
Воскресенье, 2 октября 2022, 16:53
На деоккупированной территории Харьковщины на мине подорвался автомобиль скорой, водитель погиб, фельдшер ранен.
Источник: коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского облсовета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"
Дословно: "Об ужасных последствиях оккупации Харьковщины мы получаем информацию каждый день. И сегодня имеем ужасную новость.
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Бригада ЭМП 1501, двигаясь на вызов, подорвалась на мине. Водитель специализированного авто ЭМП Александр Викторович Кононенко погиб.
Фельдшер Виталий Юрьевич Разлада получил ранения. Врачи оценивают его состояние сейчас как стабильное".