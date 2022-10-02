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Скорая подорвалась на мине на Харьковщине: водитель погиб, фельдшер ранен

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 16:53
Скорая подорвалась на мине на Харьковщине: водитель погиб, фельдшер ранен
погибший водитель скорой, фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

На деоккупированной территории Харьковщины на мине подорвался автомобиль скорой, водитель погиб, фельдшер ранен.

Источник: коммунальное некоммерческое предприятие Харьковского облсовета "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф"

Дословно: "Об ужасных последствиях оккупации Харьковщины мы получаем информацию каждый день. И сегодня имеем ужасную новость.

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Бригада ЭМП 1501, двигаясь на вызов, подорвалась на мине. Водитель специализированного авто ЭМП Александр Викторович Кононенко погиб.

Фельдшер Виталий Юрьевич Разлада получил ранения. Врачи оценивают его состояние сейчас как стабильное".

Темы: Харьковская областьдеоккупацияминированиемедицина
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