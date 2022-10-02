На Харьковщине нашли 5 тел людей, которые пытались эвакуироваться

В селе Василенково на деоккупированной части Харьковской области обнаружили 5 тел погибших, которые еще в мае пытались эвакуироваться из Купянска в Харьков.

Источник: начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Дословно: "Второго октября в полицию поступило заявление, что в поле в селе Василенково найдены погибшие люди.

Следователи полиции на месте обнаружили пять тел погибших и идентифицировали их.

Известно, что эти 5 человек – жители Купянска, которые пытались самостоятельно эвакуироваться в Харьков на автомобиле еще шестого мая, но по дороге наткнулись на рашистскую мину. Среди них – 41-летний Ярослав, 18-летний Иван, 19-летний Никита, 20-летний Алексей и 50-летняя Людмила".