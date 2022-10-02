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ВСУ отразили атаки врага в районе 7 населенных пунктов – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 октября 2022, 18:30
ВСУ отразили атаки врага в районе 7 населенных пунктов – сводка Генштаба
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба ВСУ

В воскресенье украинские военные отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спирное и Выемка.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Детали: За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Первомайское, Спирное и Выемка.

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Авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара. Подтверждено поражение двух мест скопления вооружения и военной техники, а также двух зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили восемь иранских ударных беспилотных летательных аппаратов "Shahed".

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки, в частности, поразили пять командных пунктов, четырнадцать районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а также более пятнадцати других важных объектов оккупантов.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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От вражеских ударов пострадало более 15 населенных пунктов. Среди них – Редкодуб, Кривой Рог, Запорожье, Зализнычное и Николаев.

Противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Хреновка и Бучки Черниговской области и Середина Буда, Муравейня, Фотовиж Сумской области;
  • на Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Волчанск и Гатище;
  • на Краматорском направлении - Белогоровка и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении - Раздоловка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Одрадовка, Зайцево, Майорск, Нью-Йорк и Юрьевка;
  • на Авдеевском направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Курахово, Марьинка и Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Осуществил обстрелы в районах населенных пунктов Новополь, Новоселка, Времевка, Большая Новоселка, Нескучное, Новоукраинка, Зализнычное и Гуляйполе.
  • На Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 40 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Для ведения разведки и наведения артиллерии враг совершил более семидесяти вылетов БпЛА.

Благодаря успехам Сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставления своих позиций.

Перед освобождением населенного пункта Лиман отдельные подразделения противника пытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. Так, 30 сентября в районе населенного пункта Счастье была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2 армейского корпуса российских оккупационных войск.

Негативно влияют на военнослужащих вооруженных сил РФ задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

По уточненной информации, подтверждено поражение личного состава и военной техники противника за первое октября, а именно - уничтожение склада с боеприпасами оккупантов в районе населенного пункта Таврическое Херсонской области и уничтожение семи танков и до десяти единиц автомобильной техники в районе Черниговки Запорожской области. Информация о потерях личного состава уточняется.

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Темы: Генштабвойна
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