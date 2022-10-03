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Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной британских консерваторов

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 08:13

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон станет новым главой группы дружбы с Украиной Консервативной партии.

Об этом пишет агентство PA Mediа, сообщает "Европейская правда".

Нынешний глава группы, бывший министр культуры Джон Виттингдейл, объявил о своем преемнике на полях съезда Консервативной партии.

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По его словам, Джонсон - "во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, так решительно выступившем в поддержку украинского народа" .

Сам Джонсон не участвовал в мероприятии. "Борис сожалеет, что не может быть с нами сегодня, но он выразил свою полную поддержку тому, во что мы все верим и нашей дальнейшей поддержке Украины", - сказал Виттингдейл.

После отставки с поста премьер-министра Джонсона президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сотрудничество с ним "в его новом статусе".

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Темы: Борис ДжонсонмирУкраина
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