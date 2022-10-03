В Минобороны РФ новые перестановки – сменили командующего Западным военным округом

В Западном военном округе Минобороны РФ назначен новый командующий, им стал генерал-лейтенант Роман Бердников.

Источник: РБК со ссылкой на источники, Центр стратегических коммуникаций ВСУ

Детали: В Страткоме ВСУ сообщают, что Журавлева сняли за неудачи на фронте.

Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.

Бердников – выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

Отправленный в отставку Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года, до этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии.