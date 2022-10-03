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ЕС вызвал в Брюссель представителя России из-за аннексии украинских территорий

"Европейская правда"Понедельник, 3 октября 2022, 18:24
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Европейский Союз в понедельник вызвал в Брюссель "главного дипломата" России в рамках скоординированных с государствами-членами усилий по осуждению незаконной аннексии части территории Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии агентству AFP заявил представитель Европейской комиссии Петер Стано.

"Это шаг, скоординированный в рамках всего ЕС", - отметил Стано, не уточнив подробностей вызова российского посла.

Неизвестно также, кого именно вызвали в Брюссель, поскольку постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в сентябре ушел с должности после 17 лет работы.

Страны ЕС начали вызывать российских дипломатов в пятницу после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии четырех областей Украины, оккупированных его войсками после февральского вторжения.

В частности, Бельгия вызвала посла России в пятницу. В понедельник то же самое сделали Италия, Австрия, Польша, Финляндия, Германия и другие.

Поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя вызвала и Литва. Кроме протеста в связи с аннексией территорий Украины, в Вильнюсе решили объявить дипломата персоной нон грата, поскольку последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом.

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Темы: ЕСРосcияаннексияУкраина
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