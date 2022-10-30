Зеленский о "боевом зерне" россиян: Больные люди

Президент Владимир Зеленский назвал "больными" россиян из-за их заявлений о том, что якобы беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Что мир услышал? Что якобы кто-то с зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили о боевых птицах, потом о боевых насекомых, теперь боевое зерно, пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы.

Что можно сказать? Реально больные люди. Но эти больные люди снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Россия – единственный виновник того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от западной Африки до восточной Азии, а также того, что люди в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.

"Конечно, партнеры пытаются убедить государство-террориста немного сбавить обороты в шантаже. Но реалистично ли это? Пока что факты указывают на то, что руководство России более заинтересовано в обострении продовольственного кризиса, чем в выполнении подписанных документов. Это, кстати, ответ всем тем, кто говорит о переговорах с Россией", - сказал президент.

Что предшествовало: 30 октября в Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы, которое использовалось в рамках зерновой инициативы.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал эти заявления бредом.

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