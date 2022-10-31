Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

На Очаковском направлении российские военные попали в два портовых гражданских буксира, которые привлекались к транспортировке баржи с зерном, два человека погибли, один раненый спасен, судьба еще одного члена экипажа неизвестна.

Источник: Оперативное командование "Південь" ("Юг")

Дословно: "Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, которые были задействованы в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна".

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Детали: В то же время, Силы обороны Украины у Антоновского моста под Херсоном уничтожили две баржи, которые россияне использовали в понтонной переправе, чтобы добраться с правого берега Днепра на левый.

А вражеский ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденной Новой Каменки в Херсонской области. Но позже зенитчики сбили "Аллигатор".

Во время утреннего массированного ракетного удара по Украине на южном направлении с самолетов тактической авиации РФ были выпущены 13 ракет типа Х-101, которые уничтожены силами противовоздушной обороны.

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В Каменском районе Днепропетровской области россияне ударили дронами-камикадзе "Shahed-136" по объекту энергетической инфраструктуры. Без человеческих потерь.

Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает укрываться в ракетобезопасном районе, за мысом Тарханкут, состоит из 8 кораблей и катеров, среди которых 2 надводных носителя крылатых ракет. 16 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр" наготове к использованию.

Угрозы повторных массированных атак ракетами и дронами-камикадзе вполне вероятны".

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