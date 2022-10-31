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Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший

Елена РощинаПонедельник, 31 октября 2022, 17:15
Россияне попали в два гражданских буксира – есть погибшие, раненый и пропавший
Спикер ОК "Південь", скриншот

На Очаковском направлении российские военные попали в два портовых гражданских буксира, которые привлекались к транспортировке баржи с зерном, два человека погибли, один раненый спасен, судьба еще одного члена экипажа неизвестна.

Источник: Оперативное командование "Південь" ("Юг")

Дословно: "Враг продолжает обстрелы портовой инфраструктуры на Очаковском направлении. В результате попадания по двум портовым гражданским буксирам, которые были задействованы в транспортировке баржи с зерном, возник пожар, потеряно управление судами. Два члена экипажей погибли, один с ранениями спасен, судьба еще одного – неизвестна".

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Детали: В то же время, Силы обороны Украины у Антоновского моста под Херсоном уничтожили две баржи, которые россияне использовали в понтонной переправе, чтобы добраться с правого берега Днепра на левый.

А вражеский ударный вертолет Ка-52 атаковал направление недавно освобожденной Новой Каменки в Херсонской области. Но позже зенитчики сбили "Аллигатор".

Во время утреннего массированного ракетного удара по Украине на южном направлении с самолетов тактической авиации РФ были выпущены 13 ракет типа Х-101, которые уничтожены силами противовоздушной обороны.

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В Каменском районе Днепропетровской области россияне ударили дронами-камикадзе "Shahed-136" по объекту энергетической инфраструктуры. Без человеческих потерь.

Дословно: "Корабельная группировка вражеского флота в Черном море продолжает укрываться в ракетобезопасном районе, за мысом Тарханкут, состоит из 8 кораблей и катеров, среди которых 2 надводных носителя крылатых ракет. 16 высокоточных дальнобойных ракет типа "Калибр" наготове к использованию.

Угрозы повторных массированных атак ракетами и дронами-камикадзе вполне вероятны".

Предыстория:

  • 29 октября в оккупированном Севастополе сообщили о взрывах. Российское Минобороны заявило, якобы Вооруженные силы в 4 часа утра 29 октября атаковали беспилотниками оккупированный Севастополь. Оборонное ведомство РФ подтвердило повреждение морского тральщика "Иван Голубец".
  • Позже стало известно, что по меньшей мере три корабля Черноморского флота РФ были поражены беспилотниками 29 октября, в частности флагман "Адмирал Макаров".
  • Минобороны России обвинило военных ВМС Британии в планировании и реализации якобы "терактов" на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Оно заявило, что подготовка "нападения" на Севастополь осуществлялась под руководством членов ВМС Британии, которые якобы находятся в украинском Очакове. Также в Минобороны РФ заявили о запуске беспилотников с борта гражданского судна в районе Одессы, которое использовалось в рамках зерновой инициативы.
  • Министерство иностранных дел России объявило, что Россия на неопределенный срок приостанавливает свое участие в зерновой сделке.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и секретарь СНБО Алексей Данилов назвали чушью заявления России о том, что беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки.

Темы: войнаРосcияХерсонЧерное море
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