Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ почти вплотную приблизились к северо-западной черте Луганщины – Гайдай

Елена РощинаВторник, 4 октября 2022, 08:43

Вооруженные силы Украины уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Пока мужчин в так называемой "ЛНР" атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины".

Реклама:

Детали: Тем временем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара.

Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения ПВО уничтожили два БпЛА врага, добавил Гайдай.

ВИДЕО ДНЯ

Украинские ракетные войска и артиллерия на протяжении 3 октября поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Россияне из многих видов вооружения обстреливали населенные пункты:

  • на Краматорском направлении: Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Дружелюбовка, Двухлетняя, Раздолевка, Ямполь;
  • на Бахмутском направлении: Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка, Бахмутское, Веселое.

Темы: Луганская областьвойнаконтрнаступлениеВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Луганская область
Оккупанты "выборами" на ВОТ хотят увеличить и ускорить мобилизацию – сопротивление
Без единого выстрела: 19 оккупантов попали в плен благодаря снайперам ССО
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
18:43
Онлайн-кинотеатр Takflix назвал самые популярные украинские фильмы в 2023 году
18:41
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности
18:38
Последствия вражеского удара на Купянщине: ранены три женщины
18:12
Зеленский подписал закон о криминализации контрабанды
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
Все новости...
Реклама: