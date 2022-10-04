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ВСУ почти вплотную приблизились к северо-западной черте Луганщины – Гайдай

Елена РощинаВторник, 4 октября 2022, 08:43

Вооруженные силы Украины уже почти вплотную приблизились к северо-западной административной границе Луганской области.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Прямая речь: "Пока мужчин в так называемой "ЛНР" атакуют с воздуха, ВСУ уже приблизились почти вплотную к северо-западной админгранице Луганщины".

Детали: Тем временем авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 22 удара.

Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 16 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения ПВО уничтожили два БпЛА врага, добавил Гайдай.

Украинские ракетные войска и артиллерия на протяжении 3 октября поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами, объект противовоздушной обороны, а также 5 других важных объектов противника.

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Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Выемка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Россияне из многих видов вооружения обстреливали населенные пункты:

  • на Краматорском направлении: Белогоровка, Верхнекаменское, Серебрянка, Дружелюбовка, Двухлетняя, Раздолевка, Ямполь;
  • на Бахмутском направлении: Соледар, Бахмут, Майорск, Зайцево, Яковлевка, Бахмутское, Веселое.

Темы: Луганская областьвойнаконтрнаступлениеВооруженные силы
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