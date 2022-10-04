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Маск попался на "ядерную удочку" Кремля – министр обороны Литвы

Вторник, 4 октября 2022, 10:26

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что американский бизнесмен Илон Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.

Об этом Анушаускас написал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"После того как Путин размахивал ядерным оружием, в западных СМИ начала распространяться дезинформация о якобы "конвоях с ядерным оружием". Этого нет, но повышенная Кремлем "ядерная температура" приносит дивиденды страха. Илон Маск был первым, кто попался на эту удочку", - отметил глава Минобороны Литвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей об украденных колесах Tesla.

Напомним, основатель Tesla Илон Маск выложил в Twitter опрос, в котором предложил для "мира между Украиной и Россией" признать российскую аннексию Крыма и провести на оккупированных территория выборы "под наблюдением ООН".

Через некоторое время Маск выложил новый опрос, где предложил определить на повторном референдуме принадлежность не только аннексированного Крыма, но и Донбасса.

Твиты американского изобретателя вызвали волну критики, в том числе и со стороны представителей украинской власти.

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Темы: Литваядерное оружие
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