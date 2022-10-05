Силовики разоблачили попытку псевдореферендума РФ на Николаевщине

Правоохранители разоблачили попытку подготовить фейковый пророссийский референдум на временно оккупированной территории Николаевской области.

Источник: прокуратура Николаевской области, СБУ

Детали: По данным следствия, жительница Баштанского района добровольно согласилась на предложение оккупационных властей принять участие в организации и проведении незаконного референдума по выходу из состава Украины и присоединения к РФ временно оккупированной территории Александровского сельского совета Баштанского района.

Действуя по предварительному сговору с неустановленной группой лиц, женщина организовала выездные избирательные участки на территории общины, опрос населения и оповещение о проведении псевдореферендума.

Также, действуя комплексно с другими лицами, женщина приняла непосредственное участие в создании территориальных участков для голосования, формировании избирательных комиссий, составлении списков участников референдума, разработке бюллетеней, обеспечении финансирования подготовки и проведения референдума.

Разоблаченной пособнице оккупантов заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности, совершенной группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, правоохранители разоблачили нескольких жительниц города Николаева, которые будучи активными пользователями антиукраинского телеграмм-канала публично поддерживали инициативу о проведении псевдореферендума на временно оккупированной территории Снигиревской общины, а также оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Самой активной среди них оказалась 65-летняя женщина, которая имела около тысячи публикаций по этой тематике, а также сообщала о расположении Вооруженных сил Украины. В частности, накануне ракетного обстрела одного из районов Николаева, она передала данные, которые позволили врагу идентифицировать местоположение ВСУ, отмечают в прокуратуре.

Ей сообщено о подозрении по факту несанкционированного распространения информации о расположении ВСУ, совершенного в условиях военного положения; суд арестовал ее без альтернативы внесения залога.

Также сообщено о подозрении еще двум женщинам по факту оправдания и отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины.