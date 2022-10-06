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Гендиректор МАГАТЭ назвал ЗАЭС украинской и анонсировал увеличение миссии

"Европейская правда"Четверг, 6 октября 2022, 19:47

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что Запорожская атомная электростанция является украинской, несмотря на заявления РФ о переходе объекта под ее контроль.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гросси сказал во время пресс-конференции в Киеве в среду.

Также гендиректор МАГАТЭ анонсировал увеличение миссии агентства на ЗАЭС с двух до четырех человек, которые будут меняться каждые три-четыре недели.

По его словам, ситуация на оккупированной Россией станции остается опасной, поскольку территория вокруг заминирована, а украинский персонал, который находится в заложниках на станции, "находится под сильным давлением".

Гросси отметил, что ядерная авария на ЗАЭС все еще "очень возможна".

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщал, что в течение этой недели будет находиться в Киеве, а позже отправится в Россию, где продолжит переговоры, направленные на "скорейшее согласование и введение зоны ядерной и физической ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС".

Как сообщалось, в среду президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами ЗАЭС будет отдана России. Поскольку Украина не признает аннексии, это решение фактически не имеет никакой силы.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрел станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Темы: МАГАТЭЗАЭС
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