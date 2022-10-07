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Армения, Азербайджан и Евросоюз согласовали размещение гражданской миссии ЕС на границе

"Европейская правда"Пятница, 7 октября 2022, 10:25

Армения и Азербайджан в принципе договорились о размещении гражданской миссии ЕС вдоль границы, которая будет работать совместно с комиссиями по делимитации.

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Европейского совета, пишет "Европейская правда".

6 октября президент Азербайджана, премьер-министр Армении, президент Франции и глава Европейского совета встретились в Праге на полях первого заседания Европейского политического сообщества.

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"Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Они подтвердили, что это будет основой для работы комиссий по делимитации границ и последующее заседание пограничных комиссий состоится в Брюсселе до конца октября", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что Армения согласилась содействовать размещению гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном, а Азербайджан согласился сотрудничать с этой миссией при необходимости.

Миссия начнет свою работу в октябре и продлится максимум два месяца.

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"Цель этой миссии - укрепление доверия и посредством своих отчетов внесение вклада в работу пограничных комиссий", - говорится в сообщении.

После встречи в Праге президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил, что в определенных условиях мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Кроме того, в Праге в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Темы: АрменияАзербайджанЕС
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