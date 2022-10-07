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Звуки взрывов на Киевщине: идут учения саперов и работают пиротехники

Станислав ПогориловПятница, 7 октября 2022, 11:40
Фото: пресс-служба Киевской ОВА

Киевская областная военная администрация предупредила, что сегодня до 16:00 в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области возможны звуки взрывов.

Источник: пресс-служба Киевской ОГА

Дословно: "Сегодня, 7 октября, до 16:00 в 3 районах Киевщины пиротехники будут обезвреживать взрывоопасные предметы, оставленные оккупантами".

Детали: Также на территории Дымерской громады Вышгородского района проводятся учения для саперов - отрабатываются навыки изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов.

Что предшествовало: 6 октября  на Киевщине в Вышгородском районе также проводились учения саперов.

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Темы: Киевская областьвзрывКиев
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