ВСУ уничтожили две установки от С-300 — Командование
Суббота, 8 октября 2022, 02:14
ВСУ нанесли потери россиянам на юге Украины: в частности, уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300, более сотни российских военных и три иранских дрона.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Потери противника:
- 110 россиян;
- 6 танков;
- 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
- реактивная система залпового огня "Град";
- 2 пусковые установки ЗРК С-300;
- 9 единиц авто-бронетехники;
- минометный комплекс "Сани";
- самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".
Были также сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавшие Одесскую и Николаевскую области, и "Орлан-10" - в районе поселка Красное на Бериславщине.
Еще 9 единиц вражеской техники, в частности - танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.
Наша авиация нанесла 15 авиационных ударов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по ПВО врага, по трем районам сосредоточения сил и техники, по опорному пункту в Бериславском районе.