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ВСУ уничтожили две установки от С-300 — Командование

"Украинская правда"Суббота, 8 октября 2022, 02:14
ВСУ уничтожили две установки от С-300 — Командование
ФОТО: GETTY

ВСУ нанесли потери россиянам на юге Украины: в частности, уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300, более сотни российских военных и три иранских дрона.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери противника:

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  • 110 россиян;
  • 6 танков;
  • 8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • 2 пусковые установки ЗРК С-300;
  • 9 единиц авто-бронетехники;
  • минометный комплекс "Сани";
  • самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

Были также сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавшие Одесскую и Николаевскую области, и "Орлан-10" - в районе поселка Красное на Бериславщине.

Еще 9 единиц вражеской техники, в частности - танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

Наша авиация нанесла 15 авиационных ударов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по ПВО врага, по трем районам сосредоточения сил и техники, по опорному пункту в Бериславском районе.

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Темы: войнаРосcия
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