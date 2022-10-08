ВСУ уничтожили две установки от С-300 — Командование

ВСУ нанесли потери россиянам на юге Украины: в частности, уничтожили две пусковые установки ЗРК С-300, более сотни российских военных и три иранских дрона.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Потери противника:

110 россиян;

6 танков;

8 крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С";

реактивная система залпового огня "Град";

2 пусковые установки ЗРК С-300;

9 единиц авто-бронетехники;

минометный комплекс "Сани";

самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С".

Были также сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавшие Одесскую и Николаевскую области, и "Орлан-10" - в районе поселка Красное на Бериславщине.

Еще 9 единиц вражеской техники, в частности - танк, авто-бронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

Наша авиация нанесла 15 авиационных ударов. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по ПВО врага, по трем районам сосредоточения сил и техники, по опорному пункту в Бериславском районе.