За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за сутки захватчики убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Заречном, 2 - в Очеретино, 1 - в Бахмуте и 1 - в Павловке.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: Кроме того, в освобожденных громадах обнаружили еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, 2 в Святогорске и 1 в Яровой.

Еще 17 человек за вчерашний день получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.