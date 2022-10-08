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За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА

Станислав ПогориловСуббота, 8 октября 2022, 09:20
За сутки оккупанты убили 6 мирных жителей Донетчины - ОВА
Иллюстративное фото ГСЧС на Донетчине

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что за сутки захватчики убили 6 мирных жителей Донецкой области: 2 - в Заречном, 2 - в Очеретино, 1 - в Бахмуте и 1 - в Павловке.

Источник: Кириленко в Telegram

Детали: Кроме того, в освобожденных громадах обнаружили еще 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 6 в Лимане, 2 в Святогорске и 1 в Яровой.

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Еще 17 человек за вчерашний день получили ранения.

 

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Темы: Донецкая областьвойнаУкраинаРосcия
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