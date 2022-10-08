Зенитчики Воздушных сил сбили дрон-камикадзе из пулемета

На Николаевщине воины-зенитчики "приземлили" российский дрон иранского производства "Shahed-136".

Источник: служба связей с общественностью воздушного командования "Південь"

Детали: Сообщается, что утром 8 октября на Николаевщине воинами мобильной огневой группы Херсонской зенитной ракетной бригады из крупнокалиберного пулемета "Утес" сбит дрон-камикадзе "Shahed-136".

Дословно: "Украинские зенитчики не остановятся, пока не превратят российского захватчика в украинском небе в металлолом! Слава Украине!".

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