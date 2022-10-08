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Премьер Эстонии: российские уклонисты - следующее оружие в гибридной войне РФ

"Европейская правда"Суббота, 8 октября 2022, 13:09
Кая Каллас, скриншот

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что Россия может использовать уклонистов, которые сейчас убегают от мобилизации, как "следующее оружие" в своей гибридной войне против Европы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в пятницу перед неформальным саммитом лидеров ЕС.

"Я бы скорее беспокоилась из-за страданий украинцев, а не тех, кто сейчас бежит из России. Но мы должны понимать, что находимся в гибридной войне с Россией, и это означает, что она использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие", - сказала Каллас.

Эстонский премьер напомнила, что за время советской оккупации доля русских в населении страны выросла с 3,2% до более 30%, а во время миграции россияне "склонны прибывать в страны, где уже есть русское меньшинство".

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то русское меньшинство растет, и Россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все - часть более широкой империалистической картины, и мы с большой настороженностью к этому относимся", - подчеркнула она.

С тех пор как Россия объявила частичную мобилизацию в войне против Украины, все больше мужчин выезжают из страны. В Европейском Союзе развернулась дискуссия о том, стоит ли принимать российских уклонистов. Позиции отдельных стран ЕС по этому вопросу значительно отличаются: тогда как немецкое правительство предложило уклонистам убежище, страны Балтии, например, отказывают им в приеме.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил Таллинну изменить порядок парковки автомобилей с дипломатическими номерами, считая, что дипломаты России и Беларуси не должны иметь возможность парковаться бесплатно.

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Темы: ЭстониявойнаРосcияУкравтодор
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