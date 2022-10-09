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Россияне выпустили почти 70 снарядов по Днепропетровской области, люди не пострадали

"Украинская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 08:00
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, выпустив почти 70 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что россияне обстреляли территории Марганецкой и Никопольской громад.

В частности, в Никополе изуродованы несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три машины, девять побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.

Темы: Днепропетровская областьвойнаРосcия
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