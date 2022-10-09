Россияне выпустили почти 70 снарядов по Днепропетровской области, люди не пострадали
Воскресенье, 9 октября 2022, 08:00
Ночью россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, выпустив почти 70 снарядов.
Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко
Детали: Отмечается, что россияне обстреляли территории Марганецкой и Никопольской громад.
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В частности, в Никополе изуродованы несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три машины, девять побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.
В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.
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