Россияне выпустили почти 70 снарядов по Днепропетровской области, люди не пострадали

Ночью россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области, выпустив почти 70 снарядов.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко

Детали: Отмечается, что россияне обстреляли территории Марганецкой и Никопольской громад.

В частности, в Никополе изуродованы несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три машины, девять побиты обстрелом. Оборвана линия электропередач.

В Марганецкой громаде повреждены несколько частных домов, солнечная электростанция, промышленное и пищевое предприятия.