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Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина

"Европейская правда"Воскресенье, 9 октября 2022, 20:59
Байден и Шольц поговорили об Украине и ядерном шантаже Путина
ШОЛЬЦ И БАЙДЕН, GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в котором обсуждали в том числе войну в Украине и связанные с ней вызовы.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В коммюнике Белого дома отмечают, что лидеры осудили попытки России аннексировать территории Украины и подчеркнули готовность действовать для привлечения РФ к ответственности, а также предоставления Украине военной и экономической поддержки. Также говорили о ситуации на энергетическом рынке и обеспечении надежных и доступных по цене поставок. Подняли также вопрос поддержки стабильности на Западных Балканах. 

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Немецкая сторона отмечает, что разговор длился почти час и в центре внимания была подготовка к следующим встречам G7 и G20, где в том числе будет идти речь о дальнейшем реагировании на войну РФ против Украины и ее последствия. 

Кроме осуждения попытки аннексии, сообщает Берлин, лидеры "осудили эту дальнейшую эскалацию и разделяют оценку, что частичная мобилизация РФ - большая ошибка. Это еще раз показывает горькую цену, которую придется заплатить гражданам России за просчеты президента Путина. Они раскритиковали последние ядерные угрозы Москвы как безответственные и согласились, что такой шаг будет иметь экстраординарные серьезные последствия для России", - пишут в коммюнике.

Берлин отмечает, что отказ России прислушиваться к международному сообществу и прекратить боевые действия ведет её ко все большей международной изоляции. 

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"Шольц и Байден подчеркнули, что продолжают призывать Путина прекратить боевые действия и полностью вывести войска со всей территории Украины. США и Германия продолжат и в дальнейшем поддерживать Украину в противодействии российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности и будут сохранять санкционное давление на Россию", - отмечают в немецком коммюнике. 

Кроме того, Шольц и Байден осудили диверсии на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и подчеркнули, что умышленное повреждение критической инфраструктуры неприемлемо и на это будет объединенная реакция.

Темы: БайденШольцПутинвойна
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