"Отпустили всю тюрьму наших, скоро приедут": мать успокаивает оккупанта на передовой - перехват
Вторник, 1 ноября 2022, 12:41
Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором мать успокаивает оккупанта на передовой, что скоро к нему приедут воины из российских тюрем.
Источник: ГУР
Детали: Оккупант жалуется матери, что в ВСУ "все есть", а у россиян "ничего нет, даже еды".
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И уверяет, что до конца октября (разговор, очевидно, записан ранее) оккупанты захватят Лиман.
Дословно: "Должны пацаны сейчас приехать и п**да им (украинцам - ред.). До конца октября сказали - Лиман освободим полностью. Леша Шкодич должен быть у вас на передовой.
Отпустили всю тюрьму наших пацанов. Из Измаиловской тюрьмы 200 человек ушло".
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