"Отпустили всю тюрьму наших, скоро приедут": мать успокаивает оккупанта на передовой - перехват

Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором мать успокаивает оккупанта на передовой, что скоро к нему приедут воины из российских тюрем.

Источник: ГУР

Детали: Оккупант жалуется матери, что в ВСУ "все есть", а у россиян "ничего нет, даже еды".

И уверяет, что до конца октября (разговор, очевидно, записан ранее) оккупанты захватят Лиман.

Дословно: "Должны пацаны сейчас приехать и п**да им (украинцам - ред.). До конца октября сказали - Лиман освободим полностью. Леша Шкодич должен быть у вас на передовой.

Отпустили всю тюрьму наших пацанов. Из Измаиловской тюрьмы 200 человек ушло".