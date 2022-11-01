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Зеленский поговорил с Макроном, намекает на хорошие новости по оружию и инфраструктуре

"Европейская правда"Вторник, 1 ноября 2022, 14:28

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что доволен его результатом с "конкретными решениями".

Как пишет "Европейская правда", об этом он рассказал в своем Twitter.

"Чрезвычайно важный и продуктивный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Конкретные решения по усилению обороноспособности Украины. Конкретные инициативы по восстановлению разрушенной энергетической инфраструктуры. Спасибо, друг, за неослабевающую поддержку", - написал Зеленский.

Макрон еще не сообщал о разговоре, официальное коммюнике Елисейского дворца пока также не опубликовано. 

В понедельник Зеленский имел телефонные разговоры с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и канцлером Германии Олафом Шольцом о последних ракетных ударах РФ и будущем экспорта зерна из украинских портов после демарша Путина.

Как сообщалось, Франция 13 декабря проведет международную конференцию для помощи Украине по решению проблем, с которыми страна может столкнуться зимой.

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Темы: ЗеленскийМакроноружие
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