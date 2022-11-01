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Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 14:28

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, зазначивши, що задоволений її результатом з "конкретними рішеннями".

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав Зеленський.

Марон ще не повідомляв про розмову, офіційне комюніке Єлисейського палацу наразі також не опубліковане. 

У понеділок Зеленський мав телефонні розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом про останні ракетні удари РФ та майбутнє експорту зерна з українських портів після демаршу Путіна.

Як повідомлялося, Франція 13 грудня проведе міжнародну конференцію для допомоги Україні з вирішення проблем, з якими країна може зіткнутися взимку.

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Теми: ЗеленськийМакронзброя
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