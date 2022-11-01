Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський поговорив з Макроном, натякає на гарні новини щодо зброї та відновлення інфраструктури

"Європейська правда"Вівторок, 1 листопада 2022, 13:28

Президент України Володимир Зеленський повідомив про телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, зазначивши, що задоволений її результатом з "конкретними рішеннями".

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у своєму Twitter.

"Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку", - написав Зеленський.

Реклама:

Марон ще не повідомляв про розмову, офіційне комюніке Єлисейського палацу наразі також не опубліковане. 

У понеділок Зеленський мав телефонні розмови з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і канцлером Німеччини Олафом Шольцом про останні ракетні удари РФ та майбутнє експорту зерна з українських портів після демаршу Путіна.

Як повідомлялося, Франція 13 грудня проведе міжнародну конференцію для допомоги Україні з вирішення проблем, з якими країна може зіткнутися взимку.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийМакронзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
21:22
Як уникнути переохолодження та обмороження на фронті: 9 порад
21:19
Ексофіцер ГРУ приїхав у Нідерланди й хоче дати свідчення МКС
21:12
Арахамія користувався автівками Кауфмана, якого підозрюють у корупції – Bihus.Info.
Усі новини...
Реклама: